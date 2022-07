Model had er alles voor over om op Kim Kardashian te lijken, maar nu wil ze opnieuw zichzelf zijn

Jennifer Pamplona, die een 40-tal operaties onderging en vol fillers werd gespoten om op haar idool Kim Kardashian te lijken, heeft daar nu spijt van. Ze heeft er geld voor over om terug zichzelf te kunnen zijn, zegt ze.

Het voormalig Versace-model had enkele jaren geleden nog maar een doel in haar leven. Er zo snel mogelijk uitzien zoals haar grote voorbeeld Kim Kardashian. Jennifer Pamplona liep plastische chirurgen en esthetische klinieken af en is de afgelopen zeven jaar tientallen keren onder het mes gegaan en volgespoten met fillers. Het kostte haar, afhankelijk van de bron, enkele honderduizenden euro’s.

“Ik was blij met mijn nieuwe look, het leverde me geld op en ik genoot van het leven en van de aandacht die ik kreeg”, zegt de 29-jarige vrouw.

“Maar nu wil ik gewoon erkend worden als de vrouw wie ik in werkelijk ben. Ik begon het vervelend te vinden dat mensen me een Kardashian noemden.”

En dus wil ze nu al haar transformaties laten terugdraaiden. Ze ging al bij verschillende plastisch chirurgen langs. Voor nog eens 170.000 euro kunnen ze al die vorige operaties terugdraaien, zegt ze.

“Ik kreeg onder meer gezichts- en nekliften, vetverwijderingen, kattenoogchirurgie, een liplift en een neuscorrectie. Ze heeft het allemaal laten doen. Een of meerdere keren. En ondertussen zijn er ook tientallen keren fillers ingespoten”, zegt ze.