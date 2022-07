Kinrooi

Een jonge vrouw die gestalkt en bedreigd werd door haar ex, is gisterochtend vermoord teruggevonden in haar woning in Kinrooi. Ook haar neef, die ze uit schrik voor haar ex-vriend gevraagd had om te ­blijven slapen, werd er dood aangetroffen. De politie kon verdachte Eric V. (56) oppakken. Een ex van de man getuigt dat het niet de eerste keer is dat zijn stoppen doorsloegen.