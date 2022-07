Extra maatregelen tegen droogte in IJzerbekken (met strenge controles): “Anders wordt schade onherstelbaar”

In het poldergebied stromen de aanvragen binnen om water te onttrekken en de gewassen van landbouwbedrijven van water te voorzien. “Maar het peil van de waterlopen daalt snel, de voorbije dagen zelfs opmerkelijk sneller. Zeker in het IJzerbekken is er geen marge meer”, klinkt het. “En de komende dagen krijgen we nog erg warm weer.”

Daarom wordt alles in het werk gesteld om watertekort te vermijden. Gouverneur Carl Decaluwé kondigde dinsdagavond een onttrekkingsverbod voor het ganse IJzerbekken af. “Willen we het schaarse water maximaal vrijwaren voor drinkwater voor mens en dier, dan is het essentieel om de onttrekkingsverboden strikt na te leven. Anders wordt de schade onherstelbaar”, zegt hij.

Vanaf vandaag mogen landbouwers geen water meer oppompen uit alle onbevaarbare rivieren en beken van het IJzerbekken. Landbouwers mogen dus geen water meer oppompen om hun akkers te besproeien. Ze mogen het wel nog gebruiken als drinkwater voor hun dieren.

Controles

Decaluwé roept ook op tot controles. “Want her en der wordt toch nog gecapteerd. Vandaar mijn oproep tot burgemeesters, korpschefs, en waterbeheerders voor controles te velde. De mogelijke boetes lopen op tot in de honderden euro’s.” “En wie de minnelijke schikking niet betaalt, riskeert vervolging”, aldus Filiep Jodts, procureur des Konings van West-Vlaanderen.

Volgende week maandag volgt een nieuwe beoordeling van de droogtetoestand door het provinciaal droogteoverleg. De onttrekkingsverboden zijn hier en hier online raadpleegbaar.