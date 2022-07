Tiener die opgepakt werd bij boerenprotest in Nederland doet opmerkelijke oproep

Jouke, de tiener die bij het boerenprotest in Nederland door de politie werd beschoten, doet een opmerkelijke oproep. Hij vraagt om geen geld te storten. “Mijn familie en ik hebben geen centen nodig”, zegt hij. In Nederland lopen momenteel een 15-tal crowdfundings voor het gezin. Wellicht door mensen met goede, maar vooral ook met minder goede bedoelingen.

De 16-jarige Jouke Hospes, bekend van het boerenprotest bij Heerenveen waar een agent op zijn tractor schoot, waarschuwt op Facebook voor geldinzamelingsacties ten bate van het boerengezin uit Akkrum. “Doneer niet! Het geld komt niet bij de juiste persoon aan!”, zegt hij zelf op Facebook.

Jouke was op 5 juli bij een boerenprotest langs de A32 bij Heerenveen toen een agent op zijn tractor schoot. De betrokken agent dacht dat de jongen op zijn collega’s wilde inrijden en vreesde voor hun veiligheid. Daarop trok hij zijn dienstwapen en vuurde in de richting van de tractor. De kogel raakte Jouke, de 16-jarige chauffeur van het landbouwvoertuig, op een haar na. Bovendien werd de jongen opgepakt op verdenking van poging tot doodslag. Maar die zaak is later geseponeerd waardoor de tiener niet wordt vervolgd.

“Ik ben uit schrik weggereden, maar heb nooit de intentie gehad om op de politie in te rijden”, heeft hij aan de politie verklaard.

In Nederland heeft het incident voor veel verontwaardiging gezorgd en de agent die de schoten loste is zelfs moeten onderduiken met zijn gezin.

In Nederland lopen momenteel een 15-tal geldinzamelingen voor het boerengezin. “Maar wij hebben dat geld helemaal niet nodig. De tractor, die beschadigd werd door de kogelinslag, is verzekerd. En we hebben een pro Deo advocaat”, zegt mama Tsjitske.

Jouke, een nuchtere Fries, deed op Facebook een oproep om dus geen geld te storten en maakte van de gelegenheid gebruik om iedereen nog eens te danken voor de steun, voor de bloemen, de pakjes. “Hartverwarmend”, zegt zijn moeder aan BN De Stem.

Maar geld storten heeft geen zin. Het komt wellicht bij verkeerde personen terecht, klinkt het nog.

Hoe de zaak nu verder zal aflopen, weten ze zelf niet.

De familie overweegt wel nog altijd om zelf aangifte te doen tegen de agent die geschoten heeft, maar wacht eerst het onderzoek door de Rijksrecherche af. Dat onderzoek duurt nog zeker enkele weken, meldde een woordvoerder van het Openbaar Ministerie Noord-Nederland.

Op beelden die gemaakt zijn van het incident is alleszins nergens te zien dat de tiener bewust op de politie is ingereden.