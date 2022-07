De Wever: “Bestrijding drugscriminaliteit illegalen blijft dweilen met de kraan open”

De Antwerpse politie doet wat ze kan om de drugscriminaliteit aan te pakken, maar het blijft “dweilen met de kraan open”. Dat heeft burgemeester Bart De Wever (N-VA) dinsdag gezegd in het VRT-programma ‘Terzake’. Het Europese migratiebeleid is volgens hem “de wortel van alle kwaad”.

Handelaars in de Diepestraat in de Seefhoek slaakten onlangs een noodkreet over de toename van de drugscriminaliteit. In een reactie beklemtoonde De Wever dat de politie wel degelijk in de wijk aanwezig is. “In de Diepestraat en omgeving hebben we dit jaar 1.265 pv’s geschreven en niet minder dan 346 mensen gearresteerd.”

Volgens De Wever ligt het probleem elders. Deze zomer bijvoorbeeld zorgt een groep illegale Tunesiërs voor drugsoverlast. Ze hebben bij aankomst in Italië asiel aangevraagd en trekken dan verder naar Antwerpen, waar ze op straat drugs pushen. Eenmaal ze worden opgepakt, komt er geen vervolg. Voor het parket wegen deze “lowlife dealers” te licht, aldus de burgemeester, en de Dienst Vreemdelingenzaken kan die mensen niet terugsturen “want ze hebben een ticket in Italië met een asielaanvraag”. Hoogstens kunnen ze naar Italië worden gestuurd. “Als dat al gebeurt, dan zijn ze 24 uur later terug. Gebeurt dat niet, dan zijn ze binnen enkele uren terug”.

“De wortel van alle kwaad lijkt mij toch het Europese migratiebeleid te zijn. Wij zijn een continent zonder grens waar iedereen die illegaal binnenkomt de facto wordt beloond”, besluit De Wever.

In een reactie vanuit Marokko erkende staatssecretaris voor Asiel en Migratie Nicole de Moor (CD&V) dat er onvoldoende plaatsen in de gesloten centra zijn voor illegalen die criminele feiten plegen. Ze wijst er wel op dat er intussen op het terrein goed wordt samengewerkt met de Antwerpse politie en dat de regering heeft beslist om de capaciteit uit te breiden. Er loopt een aanbestedingsprocedure voor een eerste centrum in Steenokkerzeel en in Antwerpen wordt een centrum gecreëerd speciaal voor mensen in onwettelijk verblijf die criminele feiten plegen. “Bij ons blijft het niet alleen bij beloftes, zoals in een vorige regering”, stelde de Moor.