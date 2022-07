Opnieuw pech voor Nederland: sterspeelster Vivianne Miedema test positief op corona

Nadat eerder al Jackie Groenen getroffen werd door het coronavirus, is Oranje opnieuw een speelster kwijt. Sterspeelster Vivianne Miedema testte positief en moet in isolatie, maar kan mits een negatieve test binnen een paar dagen opnieuw aansluiten.

Nederland opende afgelopen week hun EK voetbal met een gelijkspel tegen Zweden. Die partij moesten de Nederlandse vrouwen al afwerken zonder Jackie Groenen, die positief testte op corona. Met het duel tegen Portugal in aantocht morgen, is het nu opnieuw code rood bij Oranje. Arsenal-spits Vivianne Miedema was deze keer het slachtoffer van dienst.

De sterspeelster, die tevens topschutter is van de Nederlandse Leeuwinnen, testte positief en gaat nu in isolatie. Miedema hoopt binnen een paar dagen opnieuw aan te sluiten bij de selectie. Mits een negatieve test in de komende dagen, zit haar toernooi er dus nog niet op.