Thorstvedt levert KRC Genk 10 miljoen euro op

De transfer hing al een tijdje in de lucht, maar sinds gisteren is het ook officieel: Kristian Thorstvedt verlaat KRC Genk voor een Italiaans avontuur bij Sassuolo. De 23-jarige Noor zette er zijn handtekening onder een vijfjarig contract. Met de overgang is een bedrag van om en bij de 10 miljoen euro gemoeid. (pivan, ybw)