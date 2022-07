Pro League wil vrouwencompetitie professionaliseren

Een frustratie bij de Red Flames: het feit dat er nog steeds zo weinig fulltime profs in de EK-selectie zitten. Ongeveer de helft van de Red Flames kan daardoor niet of niet goed leven van het voetbal en moet dus bijklussen. Wat dan weer lijdt onder het aantal rustmomenten en trainingen die ze kunnen hebben. Een vicieuze cirkel die het niveau niet ten goede komt.

Tegen Frankrijk zullen de Flames alleen maar fulltime profs in de ogen kijken en wordt dus verwacht dat het niveauverschil groot zal zijn. “Als we één ding zouden mogen veranderen na deze EK-campagne, dan is het dat de mannenploegen meer geld in de vrouwenploegen steken”, zeiden Janice Cayman en Tessa Wullaert eerder dit EK al in onze krant.

Dat de voetbalbond veel inspanningen doet voor de Red Flames en het vrouwenvoetbal in het algemeen is bekend. Maar hoe zit dat met de Pro League? “Het is de bedoeling dat de Womens’ Scooore Super League over één seizoen onder de koepel van de Pro League komt, nu zit die nog bij de voetbalbond”, legt CEO Lorin Parys uit. “We werken daarvoor een strategisch plan uit en zullen voor een goede overdracht met de Bond zorgen. Ik ben trouwens tevreden dat onze clubs in ‘21 al meer dan 65% extra investeerden in het vrouwenvoetbal in vergelijking met ‘19, al blijven de absolute bedragen nog eerder bescheiden.”

“We beseffen dus dat er nog heel wat werk aan de winkel is, maar de verdere ontwikkeling van het vrouwenvoetbal staat met stip op onze agenda. Dat er een stroomversnelling komt, daar ben ik van overtuigd. Vanaf volgend seizoen moeten alle profclubs in 1A al 3% van hun inkomsten in het vrouwen-, jeugd- of G-voetbal investeren. Om concrete nieuwe stappen vast te leggen, wachten we nog even het effect van die nieuwe licentievoorwaarden af.” (vva)