Casper Nielsen staat nu toch open voor overstap naar AA Gent

Casper Nielsen (28) zal met Union naar Portugal reizen om er eventueel in de oefenpot tegen Sporting minuten te maken. Zaterdag tegen Brighton deed Nielsen voor het eerst dit seizoen mee met de vicekampioen, nadat hij eerder nochtans met Karel Geraerts had afgesproken om niet te spelen, met het oog op een transfer. Maar die situatie is veranderd: in zijn entourage klinkt het dat Union zich constructiever opstelt. Het wil water bij de wijn doen omtrent de transfersom. Eerst vroeg het 7 miljoen euro voor de middenvelder, nu kan 5 miljoen volstaan. En AA Gent lijkt bereid om dat te betalen.

Een andere belangrijke evolutie: ook Nielsen zelf staat intussen open voor Gent, dat hij als een stap hogerop ziet. Hein Vanhaezebrouck dringt aan en hij kan er ongeveer het vijfvoudige verdienen van wat hij bij Union kreeg. Er is ook een niet nader genoemde buitenlandse club die op hem aast, al kwam er nog geen officieel bod. Het einde van deze saga is nog niet in zicht, maar het dossier zou dankzij de constructievere houding van Union toch snel kunnen evolueren. De vraag blijft wel: doet Club Brugge, waar Nielsen eerst zijn zinnen op had gezet, nog een move? Blauw-zwart hield zich afzijdig sinds Mogi Bayat een mandaat kreeg van Union. (tsci, dvd)