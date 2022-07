Geen Champions League voor John van den Brom: stevige nederlaag houdt Lech Poznan van het kampioenenbal

De Nederlander John van den Brom, de voormalige coach van Anderlecht (2012-april 2014) en Genk (november 2020-december 2021), die net een contract van twee jaar heeft getekend bij het Poolse Lech Poznan, is er niet in geslaagd zich te plaatsen voor de tweede kwalificatieronde van de Champions League. Het Azerbeidjaanse Qarabag was over twee wedstrijden te sterk.

Lech, dat in Polen met 1-0 won, verloor dinsdag in Bakoe met 5-1 in de tweede ronde van de eerste kwalificatieronde. De Poolse kampioenen hadden de score in de eerste minuut nochtans geopend. Maar daarna ging het helemaal fout.

Na de verloren Supercup, is het al de tweede klap die de troepen van Van den Brom op korte tijd te verwerken krijgen.