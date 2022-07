Omstreden president is Sri Lanka dan toch ontvlucht

De president van Sri Lanka, Gotabaya Rajapaksa, heeft zijn land woensdagochtend (lokale tijd) verlaten. Dat meldt het Franse persagentschap AFP op basis van officiële bronnen.

De 73-jarige Rajapaksa had maandag aan premier Ranil Wickremesinghe aangekondigd dat hij zou aftreden. Hij zou zijn vertrokken met het vliegtuig richting Malediven, samen met zijn vrouw en een lijfwacht. Volgens sommige bronnen zou hij bij een eerste poging zijn tegengehouden op de internationale luchthaven van Colombo, de officiële luchthaven van Sri Lanka. Daar zou hij hebben willen inchecken bij de VIP-balie, maar de migratiediensten zouden hem niet de vereiste stempels hebben willen geven.

Er waren in het weekend weer zware protesten tegen het regime. Betogers bestormden daarbij de officiële residentie van de president en staken de woning van de premier in brand. Sri Lanka kampt met een zware economische crisis en is failliet. Er is een tekort aan voeding, medicijnen, brandstof en buitenlandse deviezen.

