Twitter sleept Musk voor de rechter: “Hij denkt dat contracten voor hem niet gelden”

Twitter daagt Elon Musk voor de rechter in de staat Delaware. Het sociale platform vindt dat de miljardair zich alsnog moet houden aan de deal om het bedrijf voor 44 miljard dollar over te nemen, of meer moet betalen dan de afgesproken één miljard dollar schadevergoeding.

In de aangifte staat dat “Musk blijkbaar gelooft dat in tegenstelling tot elke andere partij die onderworpen is aan het contractenrecht, hij vrij is om van gedachten te veranderen, een bedrijf te vernietigen, activiteiten te verstoren, de aandeelhouderswaarde te doen kelderen en dan weg te lopen.”

Twitter kreeg klappen op de beurs toen Musk aankondigde af te zien van de overname. De rijkste man ter wereld beweert dat Twitter hem onvoldoende informatie gaf over het aantal valse accounts op het sociale platform. Volgens Musk zou dat aandeel veel hoger liggen dan Twitter officieel communiceert, namelijk vijf procent van het totaal aantal gebruikers. Die gegevens zijn belangrijk omdat dergelijke accounts niet reageren op advertenties.

Ook zou Twitter enkele ervaren werknemers ontslagen hebben nadat de deal werd aangekondigd, wat inging tegen de voorwaarden. Het zijn de belangrijkste argumenten die Musk gebruikte om de deal op te blazen.

Eerder hadden de advocaten van Twitter de claims van Musk al betwist. In een brief aan de miljardair luidt het dat de beëindiging ongeldig is omdat Musk en zijn partners “bewust, opzettelijk, moedwillig en wezenlijk inbreuk pleegden op de overeenkomst”. Verder zegt het bedrijf dat het door Musk gevraagde informatie zal blijven leveren zoals voorzien in het akkoord en dat het “alle nodige maatregelen zal nemen om de transactie af te ronden”.

