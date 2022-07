Brazilië wil “zo veel mogelijk” diesel kopen van Rusland

Eerder had de Braziliaanse president Jair Bolsonaro, die dicht bij de Russische president Vladimir Poetin staat, al verklaard dat een akkoord met Rusland bijna rond was. Bolsonaro wilde graag goedkopere diesel kopen van Rusland, liet hij verstaan. Hoge brandstofprijzen en inflatie zijn belangrijke economische uitdagingen voor Bolsonaro, die in oktober herverkozen wil raken maar in de peilingen achterop ligt.

“We moeten ervoor zorgen dat we voldoende diesel hebben voor de agro-industrie en de Braziliaanse chauffeurs”, zei de minister van Buitenlandse Zaken in de marge van een bijeenkomst van de VN-Veiligheidsraad.

De Europese Unie en de Verenigde Staten hebben sinds de Russische inval in Oekraïne sancties uitgevaardigd tegen Rusland. Verschillende andere landen, waaronder Brazilië, kozen ervoor die niet toe te passen.

Brazilië is een “strategische partner” van Rusland, luidt het. Brazilië is sterk afhankelijk van Rusland voor leveringen van kunstmest, zo bracht Carlos Alberto Franco França in herinnering. Voor brandstof is Rusland een betrouwbare leverancier, merkte hij ook op.