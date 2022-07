Vooruit-voorzitter Conner Rousseau foetert over uitblijven pensioendeal: “Had er gisteren al moeten zijn, iedereen moet water bij de wijn doen”

Vooruit-voorzitter Conner Rousseau lanceert een oproep aan de coalitiepartners in de federale regering om “water bij de wijn” te doen om de pensioenen en de belastingen te hervormen. “Als deze regering er niet in slaagt akkoorden te vinden, zullen de extremen in 2024 enkel nog groter worden”, waarschuwde hij woensdag op Radio 1.