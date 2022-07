Ex-managers moeten bijna 100 miljard euro ophoesten voor kernramp in Fukushima

Een rechtbank in Tokio heeft vier voormalige managers van de uitbater van de kerncentrale van Fukushima veroordeeld tot het betalen van een schadevergoeding van 13.000 miljard yen (ongeveer 95 miljard euro) aan het bedrijf, omdat ze er niet in slaagden de kernramp in 2011 te voorkomen.

Het gaat om vier managers van Tokyo Electric Power Company Holdings (Tepco), onder wie oud-voorzitter Tsunehisa Katsumata en voormalig president Masataka Shimizu. Ze waren in 2012 voor de rechter gedaagd door aandeelhouders van het bedrijf. De rechter oordeelde nu dat de vier financieel aansprakelijk zijn voor de ramp en de verliezen die het bedrijf leed.

Het is de eerste keer dat voormalige directeurs verantwoordelijk worden geacht voor de kernramp. In 2019 werden nog drie ex-directeurs (die ook in deze zaak terechtstonden) in eerste aanleg vrijgesproken van strafrechtelijke verantwoordelijkheid. In deze zaak loopt nog een hoger beroep. Tegen Tepco lopen nog verschillende procedures, onder meer van omwonenden die na de ramp de regio gedwongen moesten verlaten.

Na een aardbeving op 11 maart 2011 voor de noordoostkust van het Japanse eiland Honshu ontstond een tsunami met golven tot 15 meter hoog. Die overspoelde de kerncentrale Fukushima I, wat leidde tot een van de ergste kernrampen in de geschiedenis.