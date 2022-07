ONZE PROGNOSE. Seraing (18de): “De club heeft één voordeel: Iedereen ziet hen als laatste, laat dat een motivatie zijn”

Grootste aanwinst

Sambou Sissoko, een 23-jarige Fransman die transfervrij overkwam van Stade Reims. Met elf duels in de Ligue 1 en twaalf in de Ligue 2 in de benen heeft deze talentvolle verdediger al wat ervaring opgedaan in sterke competities. Een pluspunt in dit onervaren Luikse elftal. Dat geldt ook voor zijn polyvalentie, de Franse Malinees kan zowat overal in de defensie én als verdedigende middenvelder uitgespeeld worden.

Sambou Sissoko. — © BELGA

Voorts kan gerust ook de nieuwe technisch directeur Carlos Freitas als een aanwinst bestempeld worden. De polyglot – hij spreekt vijf talen – beschikt over een gigantisch netwerk na eerdere passages als technisch directeur bij Europese topclubs als Sporting Lissabon en Fiorentina. Ook bij Braga, Panathinaikos Vitoria Guimaraes en Metz zwaaide hij de scepter, waardoor hij een indrukwekkend cv kan voorleggen.

Grootste verlies

Een ‘close call’ tussen Youssef Maziz en Georges Mikautadze. Beide smaakmakers keerden terug naar hun moederclub FC Metz dat intussen naar de Ligue 2 tuimelde. Vooral de doelpunten van Mikautadze zullen gemist worden bij de Métallos. De Georgische sluipschutter trof vorig seizoen in alle competities veertien keer raak voor Seraing en had daarmee een groot aandeel in de redding. Een vervanger van zijn kaliber is er (nog) niet en iedereen weet hoe lastig het is een spits te vinden die zulke cijfers kan voorleggen.

Maziz en Mikautadze spelen niet langer voor Seraing. — © BELGA

Waarom de 18de plaats?

Seraing kon zich vorig seizoen maar ternauwernood handhaven in 1A na winst in de barrages tegen RWDM. Op dit moment wijst niets erop dat het elftal zich versterkt heeft om eenzelfde scenario te vermijden. Wel integendeel. De kern waarover de nieuwe T1 José Jeunechamps beschikt, oogt net zwakker dan vorig jaar na het vertrek van smaakmakers Maziz en Mikautadze naar Metz. Met dit seizoen drie rechtstreekse dalers lijkt dit Seraing dus een vogel voor de kat. Tenzij Carlos Freitas in de komende weken nog een paar witte konijnen uit zijn hoed weet te toveren. De TD zoekt naarstig naar versterking, voornamelijk in Frankrijk en zijn thuisland Portugal.

Christophe Lepoint ruilde het rood-wit van Moeskroen voor het rood-zwart van Seraing. — © photo Marc Van Hecke

Dat levert vooralsnog geen vette vissen op. Want van de 37-jarige Christophe Lepoint -transfervrij overgekomen van Moeskroen- kunnen we toch moeilijk geloven dat hij de meubelen kan redden. Lepoint lijkt samen met coach José Jeunechamps als enige wat ervaring in de schaal te kunnen werpen. Dat is nochtans broodnodig in een seizoen dat zich aandient als een lange en bittere strijd tegen het behoud. Eén voordeel hebben de mannen van Jeunechamps wel: ze staan op alle lijstjes als degradatiekandidaat nummer één. Wie weet kunnen ze daar wel motivatie uit putten en verrassen in hun rol als kneusje van de reeks?