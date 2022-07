Voetganger aangereden door trein aan gesloten overweg in Zele: vrouw overleden

In het Oost-Vlaamse Zele is woensdagmorgen een voetganger aangereden door een trein aan een gesloten overweg. Het treinverkeer is momenteel onderbroken tussen Zele en Dendermonde, melden de NMBS en Infrabel. De vrouw is overleden.

Het ongeval gebeurde rond 8.50 uur aan de overweg in de straat Huivelde in Zele. De omstandigheden worden nog onderzocht, maar een voetganger werd aangereden door een trein. Volgens de eerste informatie waren de slagbomen naar beneden en stond het licht op rood. Het is nog niet duidelijk of het over een ongeval gaat of over een wanhoopsdaad, laat Infrabel weten. Op de trein zaten enkele reizigers die geëvacueerd worden.

Tussen Zele en Dendermonde is het treinverkeer onderbroken en tussen Kortrijk en Sint-Niklaas rijden de IC-treinen niet verder dan Dendermonde. Er worden vervangbussen ingelegd. (blg, pvs)