ONZE PROGNOSE. KV Oostende (17de): “Elk jaar zijn er dezelfde vraagtekens”

Grootste aanwinst

Naar een grootste aanwinst moeten we niet lang zoeken: Fanos Katelaris is momenteel de énige nieuweling, exclusief de teruggekeerde huurspelers zoals Biron en Dewaele. De Cyprioot werd vorig seizoen kampioen in Cyprus met Apollon Limassol en telt ook twaalf wedstrijden voor de nationale ploeg, al kwam hij daar vaker niet dan wel in actie. Katelaris moet KVO verdedigende slagkracht geven na het vertrek van Jäkel en Fortes. Hij heeft zowaar twee Europese wedstrijden op zijn conto staan: zo speelde hij eind juli 2021 een kwalificatieronde voor de Conference League tegen Zilina.

Fanos Katelaris in het shirt van KVO. — © RUDY DECLERCK

Grootste verlies

Frederik Jäkel werd na een moeilijk eerste seizoen uiteindelijk toch nog de steunpilaar in de verdediging van KVO. Maar hem dit seizoen houden? “dat heeft amper een paar procent kans”, wist Gauthier Ganaye ons al te vertellen. Jäkel keerde terug naar zijn moederclub RB Leipzig, nota bene de club waar hij o zo graag wil slagen. We houden in ons achterhoofd dat naast Jäkel ook Fortes en Urhoghide terug naar hun moederclubs trokken: verdedigend is er dus écht wel nog versterking nodig.

Jäkel (r.) hoopt het dit seizoen te maken in Leipzig. — © BELGA

Waarom de 17de plaats?

Prognoses: het blijft nattevingerwerk. Maar wat moet je met KV Oostende? De Kustboys zetten elk seizoen vraagtekens achter zichzelf door lang te wachten met transfers en onbekende, jonge namen te halen. Als Gueye straks vertrekt, is KVO zelfs verzwakt in vergelijking met vorig seizoen. En toen had het al niet veel overschot in de strijd tegen de degradatie. De gemiddelde leeftijd van de kern ligt onder de 23 jaar en dat is eigenlijk ook positief: twaalf kernspelers komen uit de eigen jeugdopleiding. Oostende kan voetballen, maar mankeert ervaring. En dat is een stukje opportunisme in het transferbeleid dat ooit verkeerd kan uitpakken.

Een pluspunt: met Yves Vanderhaeghe aan het roer hebben de Kustboys een man die het klappen van de zweep kent én kan voortborduren op vorig seizoen, want hele grote wijzigingen onderging de kern niet. Vanderhaeghe zal erop gebrand zijn om zich nog eens te tonen na zijn zuur ontslag bij Cercle Brugge. Maar dat hij daarvoor versterkingen zal nodig hebben: dat staat als een paal boven water. Het wordt voor de kustjongens ook een hele zaak om de competitiestart goed door te komen. Met Anderlecht, Mechelen, Charleroi en Gent begint KVO met een loodzware kalender. Stel je maar eens voor: amper punten tijdens die beginweken. Dat zou wel eens kunnen wegen op zo’n jonge groep. KV Oostende zakken? We geloven het niet meteen, maar het wordt opletten geblazen.

De reactie: “Op basis van wat is deze prognose?”

Bij KV Oostende hebben ze er alle vertrouwen in dat het zo’n vaart niet zal lopen. “We spelen een goede voorbereiding - op een offday tegen Harelbeke na - waarin we tot nu toe maar liefst 55 doelpunten maakten”, zegt coach Yves Vanderhaeghe. “Natuurlijk is het nog niet perfect en ligt er nog werk op de plank, maar ik ben tevreden over wat ik tot nu toe zie. Ik ben hoopvol gestemd dat jullie het bij het verkeerde eind hebben. En laat ons eerlijk zijn: zo gaat het vaak met die voorspellingen. Ik neem er akte van, maar vraag me ook af op basis van wat die prognoses gebaseerd zijn. We deden geen hoop inkomende transfers maar daar staat tegenover dat de kern min of meer stabiel bleef. We hebben een ruime kern, de concurrentie is groot en er kloppen enkele jonge talenten aan de deur.”