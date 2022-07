Twee granaten ontploft in appartementsgebouw in Knokke-Heist: “We houden alle pistes open”

In een appartementsgebouw in Knokke-Heist zijn dinsdagnacht twee granaten ontploft. Er vielen geen gewonden, maar de materiële schade is groot. Mogelijk was een naastgelegen juwelierszaak het doelwit, al is dat nog niet bevestigd.

Rond 2.30 uur hoorden buurtbewoners van een nieuw appartementsgebouw in de Kursaalstraat in het hartje van deelgemeente Heist twee luide knallen. Getuigen zagen twee personen de benen nemen. Gewonden vielen er niet, maar de schade in de hal van het appartementsgebouw is groot. Een glazen toegangsdeur werd volledig kapot geblazen, ook de lift is defect en zwaar beschadigd. In de vloer zitten ook twee diepe putten, daar waar de granaten insloegen.

“Het onderzoek loopt volop. DOVO, CSI, de recherche, het afstappingsteam, en FHP kwamen ter plaatse”, aldus het parket van Brugge. “Alle pistes worden open gehouden.” Een concreet doelwit is er niet, al denken buurtbewoners dat de bommengooiers het mogelijk gemunt hadden op de naastgelegen juwelierszaak op het gelijkvloers. Die bevindt zich in hetzelfde gebouw, en wordt met een muur afgescheiden van de hal. De uitbater is momenteel met vakantie, dus mogelijk zagen de verdachten hun kans schoon. “Al is dat helemaal nog niet bevestigd”, zegt een bewoner van het gebouw.

Burgemeester: “Kwaad opzet of kwajongensstreek?”

Getuigen zagen twee personen weglopen in de nacht van dinsdag op woensdag na de ontploffing. Eén van hen had een kap op. Arrestaties zijn er echter nog niet verricht. Buurtonderzoek en een analyse van de camerabeelden moeten duidelijkheid brengen. “Het is een erg vreemde zaak”, reageert Piet De Groote, burgemeester van Knokke-Heist. “Ik ben woensdagochtend op de hoogte gebracht van het incident. Gaat het om een kwajongensstreek? Of werden de granaten toch gegooid met kwaad opzet.”

Zeker is dat het gebouw vooral betrokken wordt door tweedeverblijvers, waardoor er niet heel veel mensen aanwezig waren op het moment van de ontploffingen. De bewoners kunnen gewoon in hun appartement blijven wonen, want enkel de hal is beschadigd. Al was het natuurlijk schrikken. “Een granaat in je gebouw: het gaat niet gekker worden, zeker?”, reageert een bewoner nog.

© jve

© jve

© jve

© jve