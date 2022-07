ONZE PROGNOSE. Zulte Waregem (15de): “Nieuw elan, maar het huiswerk is nog lang niet af”

De stages zitten erop, de spelers halen stilaan hun beste vorm en de dagen tot de competitiestart minderen. Nieuwsblad Sport ging te rade bij haar voetbalredacteurs en kwam terug met de finale rangschikking van het seizoen 2022-2023. Of toch hoe wij die zien. Vandaag het nummer 15: Zulte Waregem. “Essevee heeft niet stilgezeten in het tussenseizoen, maar of het genoeg is om beter te doen dan vorig jaar, is nog maar de vraag.”

Grootste aanwinst

Met Nicolas Rommens (27) hoopt Essevee eindelijk opnieuw een metronoom gevonden te hebben die op het middenveld het spel kan orkestreren. Rommens was vorig seizoen in 1B de smaakmaker bij RWDM, maar koos na de gemiste promotie met de Molenbekenaars voor een stap hogerop. Aan de Gaverbeek moet Rommens voor meer voetballend vermogen en diepgang zorgen. Trainer Mbaye Leye speelde hem tijdens de voorbereiding alvast in verschillende rollen uit. Desalniettemin liet Rommens telkens een degelijke indruk na. Datzelfde kan gezegd worden van Oleksandr Drambaiev (21), de Oekraïense linksachter die gehuurd wordt van Shakhtar Donetsk.

Nicolas Rommens (l.) aan het werk voor Zulte Waregem. — © BELGA

Grootste verlies

Ewoud Pletinckx (21) koos deze zomer verrassend voor een overstap naar Den Dreef, waar Marc Brys de jeugdinternational er bij OH Leuven graag bij wou. Pletinckx is een rasecht Waregems jeugdproduct en werd er op een voetstuk geplaatst als hét exponent van de jeugdwerking. Hij kwam stormachtig binnen met een ijzersterk debuut waarbij hij Dieumerci Mbokani in zijn broekzak stopte, maar het laatste anderhalf jaar leek zijn evolutie wat te stokken. Het zal voor hem dan ook allesbehalve slecht zijn om in een nieuwe omgeving terecht te komen. Al blijft zijn vertrek een grote aderlating voor Essevee. Ook een vertrek van Jean-Luc Dompé – dat er toch echt wel zit aan te komen – zou dat zijn.

Pletinckx draagt dit seizoen het shirt van OH Leuven. — © Vel

Waarom de 15de plaats?

Zulte Waregem onderging in het tussenseizoen zowel in de technische staf, als in de spelerskern een grondige metamorfose. Coaches Davy De fauw en Timmy Simons vertrokken, Mbaye Leye en zijn rechterhand Patrick Asselman kwamen in de plaats. Het zorgt voor een nieuw elan en toch ook een hernieuwd enthousiasme binnen de club. Die lijn werd doorgetrokken in de spelerskern. Er werd afscheid genomen van Cameron Humphreys en Dion De Neve en huurlingen Frank Boya, Dion Cools, Idrissa Doumbia en Dereck Kutesa. In hun plaats kwamen Novatus Miroshi, Borja Lopez, Stan Braem, Nicolas Rommens, Mamadou Sangaré en Oleksandr Drambaiev. Essevee heeft dus zeker niet stilgezeten in het tussenseizoen.

Of het evenwel voldoende zal zijn om na een desastreus seizoen beter te doen dan een vijftiende plaats, blijft evenwel de vraag. Vooral omdat het huiswerk nog lang niet af is. Zo is de spoeling op sommige posities wel erg dun en heeft Leye ook nog wel wat tijd nodig om het voetbal van Essevee helemaal naar zijn hand te zetten. Dat bewijzen de wisselvallige prestaties in de oefenmatchen. Daarnaast liggen er ook nog enkele prangende transferdossiers op tafel. Zo is het onder meer afwachten of Zinho Gano en Jean-Luc Dompé effectief zullen vertrekken en of er al dan niet vervangers gehaald zullen worden.