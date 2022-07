Fietser (26) in been geschoten met zwaar luchtdrukgeweer in Merksem

In de Korte Bremstraat in Merksem is vannacht een 26-jarige man in zijn been geschoten tijdens het fietsen. — © Google Street View

In de Korte Bremstraat in Merksem is vannacht een 26-jarige man in zijn been geschoten tijdens het fietsen. Het projectiel gevonden in de schotwonde zou afkomstig zijn van een luchtdrukgeweer van zwaar kaliber. De omstandigheden worden verder onderzocht, de dader is op te sporen.