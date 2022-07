Extra politiepatrouilles op zwemverbod in Limburg

De verschillende politiezones in Limburg gaan in de komende dagen extra controles uitvoeren op plekken waar het verboden is om te zwemmen. Verwacht wordt dat in de komende dagen, met de voorspelde hittegolf in het vooruitzicht, heel wat mensen verkoeling gaan zoeken in plassen, recreatiegebieden en de kanalen. Op die manier willen ze eventuele overlast en sluikstorten aanpakken.