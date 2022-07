Sint-Jans-Molenbeek voert belasting van 5.600 euro in per zelfscankassa: “Hebben gevolgen hebben voor sociale samenhang”

Supermarkten in Sint-Jans-Molenbeek zullen dit jaar een belasting van 5.600 euro moeten ophoesten per zelfscankassa. De gemeenteraad van de Brusselse gemeente heeft daarvoor het licht op groen gezet.

Een zelfscankassa is een apparaat waarmee de klant zelf zijn aankopen scant en voor de betaling zorgt. Volgens burgemeester Catherine Moureaux heeft de invoering van die kassa’s gevolgen voor het werk zelf, omdat de klant taken uitvoert die vroeger voor het personeel waren weggelegd. “Bovendien valt niet te ontkennen dat deze regelingen, die uitsluitend door supermarkten worden opgezet, gevolgen hebben voor de sociale samenhang in wijken waar veel ouderen wonen, omdat er geen contact is tussen klanten en werknemers.”

Schepen van Financiën Georges Van Leeckwyck merkt op dat de gemeente, in deze moeilijke begrotingscontext voor Sint-Jans-Molenbeek en de meeste andere Brusselse gemeenten, haar middelen heeft “gediversifieerd”. “Deze nieuwe belasting maakt deel uit van deze aanpak. We hebben ook een belasting op professionele filmopnames ingevoerd en de belasting op reclame in de openbare ruimte hervormd”, aldus de schepen.