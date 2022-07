De president van Sri Lanka Gotabaya Rajapaksa is woensdagochtend lokale tijd gevlucht naar de Malediven. En dat slechts enkele uren voordat hij normaal zijn ontslag zou indienen. Na dagen van protesten en de bestorming van zijn ambtswoning bezweek de Sri Lankaanse president onder de druk. De noodtoestand is uitgeroepen. Hoe is het zo ver kunnen komen?