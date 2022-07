Kinrooi

De 40-jarige Martinus ‘Witte’ Van De Sande uit Eindhoven is het tweede slachtoffer van de dubbele moord in Geistingen (Kinrooi). De neef van Marly Schapendonk (35) bleef bij haar slapen om de moeder te beschermen tegen haar ex, maar bekocht dat met zijn leven. Ze werden allebei neergeschoten.