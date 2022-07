Politie zoekt getuigen van moord op ex-advocaat in Sint-Jans-Molenbeek

De federale politie heeft op verzoek van de onderzoeksrechter in Brussel een opsporingsbericht verspreid in de zoektocht naar de dader van de moord op de voormalige advocaat Jan-Willem Peeters (37). De man werd op dinsdag 5 juli omstreeks 21.30 uur meerdere keren beschoten toen hij in zijn wagen zat, een VW Golf die geparkeerd stond op de oprit van zijn woning in de Serenadestraat in Sint-Jans-Molenbeek.

De dader vluchtte in een zwarte Audi Q2 weg in de richting van de Ninoofsesteenweg, en reed vervolgens verder via de Brusselse ring en de E40. Hij nam de afslag van Kraainem. Tijdens zijn vlucht gooide de dader voorwerpen uit de wagen.

“In het kader van dit onderzoek is de politie op zoek naar getuigen van de feiten, alsook naar mensen die gezien hebben hoe de verdachte voorwerpen uit zijn wagen gooide. Alle informatie over deze zaak kan belangrijk zijn voor het onderzoek”, aldus de federale politie.

“Hebt u meer informatie over dit feit, gelieve dan contact op te nemen met de politie via email opsporingen@police.belgium.eu, of via het gratis nummer 0800 30 30 0. Discretie wordt verzekerd, klinkt het nog.