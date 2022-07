Bezoekers van wellnesscentrum worden onwel nadat zwavelzuur ontsnapt: “Geen gevaar voor de buurt”

Melsbroek

In Thermae Boetfort in Melsbroek zijn 14 bezoekers onwel geworden nadat er zwavelzuur ontsnapt was. De hulpdiensten zijn massaal ter plaatse. Het medisch interventieplan werd afgekondigd.

De slachtoffers zijn buiten op het grasperk verzameld. Sommige krijgen extra zuurstof toegediend. In totaal moesten vier bezoekers afgevoerd worden naar het ziekenhuis.

Volgens burgemeester Kurt Ryon (Klaver/N-VA) zou er geen sprake zijn van zwaargewonden. “De toestand is onder controle en er is ook geen gevaar voor de buurt.”

