Premier van Sri Lanka vraagt leger en politie om “de orde te herstellen”

De Sri Lankaanse premier Ranil Wickremesinghe heeft het leger en de politie gevraagd om “het nodige te doen om de orde te herstellen” in het land. Dat deed hij in een televisietoespraak nadat manifestanten zijn kantoor waren binnengedrongen.

De demonstranten “willen me ervan weerhouden mijn verantwoordelijkheden te vervullen als interim-president”, aldus de premier. “We kunnen de grondwet niet verscheuren. We mogen niet toestaan dat de fascisten de macht overnemen. We moeten deze fascistische bedreiging tegenover de democratie beëindigen.”

Manifestanten hebben woensdag het kantoor van de premier bestormd, nadat ze in het weekend ook al de officiële residentie van de president waren binnengedrongen en de woning van de premier in brand hadden gestoken. Ze drongen ook de studio binnen van twee staatstelevisiezenders, die hun uitzendingen moesten onderbreken.

Wickremesinghe werd aangesteld aan waarnemend president, nadat president Gotabaya Rajapaksa het land woensdagochtend had verlaten. Volgens parlementsvoorzitter Mahinda Yapa Abeywardana zou Rajapaksa alsnog woensdag zijn ontslag aanbieden, zoals hij dat in het weekend aangekondigd had.

Volgens BBC kan de toespraak van de premier een aanwijzing zijn dat het leger de veiligheidsmaatregelen in de hoofdstad Colombo gaat verstrengen. De politie kreeg eerder al de opdracht om protesten die het functioneren van de staat belemmeren, te onderdrukken.