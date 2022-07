Nieuwe beenderen blootgelegd van Slag bij Waterloo

Een internationaal team van archeologen heeft vorige week menselijke en dierlijke beenderen blootgelegd in de buurt van de hoeve van Mont-Saint-Jean in Waterloo. Ze stelden hun vondsten woensdag voor. Volgens hen gaat het om “extreem zeldzame vondsten op een napoleontisch slagveld.”

Tijdens de Slag bij Waterloo (18 juni 1815) diende de hoeve van Mont-Saint-Jean als veldhospitaal voor de geallieerde troepen, geleid door de hertog van Wellington. In 2019 vonden onderzoekers in het kader van het project “Waterloo Uncovered” er al de overblijfselen van drie afgezette benen, waarna de werkzaamheden werden stilgelegd wegens de coronapandemie.

Sinds dit jaar zijn er opnieuw opgravingen en die hebben vorige week resultaat opgeleverd. In een boomgaard die grenst aan de hoeve troffen de onderzoekers een menselijk skelet aan en de beenderen van paarden of muilezels.

“Wat we hier zien, is de realiteit van de oorlog”, legde Tony Pollard, professor aan de universiteit van Glasgow en een van leiders van het project, uit. “Het omgaan met de gewonden bij deze gevechten, die er meer dan 10.000 veroorzaakten, was een enorme uitdaging. Er was geen groot ritueel of teken van respect. Het graf dat werd blootgelegd, maakt duidelijk dat de lichamen hier gewoon werden achtergelaten.”

Behalve bij de hoeve van Mont-Saint-Jean gebeurden dit jaar ook opgravingen in Plancenoit, waar zich de bloedigste gevechten afspeelden tijdens de Slag bij Waterloo. Daar werd met name een honderdtal musketkogels gevonden.

© BELGA