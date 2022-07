Raheem Sterling zwaait Manchester City uit op sociale media: “Ik verlaat de stad als een man”

“Wat een avontuur is het geweest”, schrijft Sterling aan iedereen die City een warm hart toedraagt. “Ik ben in Manchester aangekomen als twintiger. Vandaag verlaat ik de stad als een man. Bedankt voor jullie eindeloze steun. Het is een eer geweest om het shirt van Manchester City te mogen dragen.”

Sterling, 77-voudig Engels international, won met Manchester City onder meer vier keer de landstitel. Het lukte de club niet de Champions League te winnen. Vorig seizoen verloor Manchester City de finale en dit jaar strandde het schip bij de laatste vier. Voor City speelde Sterling voor Liverpool.

