Paus stelt voor het eerst drie vrouwen aan die mogen adviseren over nieuwe bisschoppen

Paus Franciscus heeft drie vrouwen, waarvan twee nonnen, benoemd in een commissie die hem adviseert bij de selectie van de bisschoppen van de wereld. Dat heeft het Vaticaan woensdag gezegd. In die commissie zetelden voorheen enkel mannen. Dat schrijft Reuters.

De drie vrouwen die de Paus benoemd heeft om mee te beslissen over de nieuwe bisschoppen zijn de Italiaanse zuster Raffaella Petrini, momenteel de vicegouverneur van Vaticaanstad, de Franse zuster Yvonne Reungoat, die voordien een hoge functie had binnen de religieuze orde, en de Italiaanse Maria Lia Zevino, zij is de voorzitter van de World Union of Catholic Women’s Organizations.

De drie vrouwen behoren tot de veertien nieuw aangestelde leden van de commissie die de Paus adviseert over welke priesters bisschop zouden kunnen worden. De elf andere nieuwe leden zijn kardinalen, bisschoppen en priesters. Zij zullen allemaal vijf jaar lang mogen zetelen in de commissie.

Voordien werd de taak enkel aan mannen toevertrouwd. “Op deze manier openen we de dingen een beetje”, zei Paus Franciscus in het interview met persagentschap Reuters in zijn residentie, toen hij zijn besluit bekendmaakte om vrouwen te benoemen in de commissie.

(sgg)