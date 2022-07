Twee Belgische kampeerders moeten boom invluchten voor woedend everzwijn

Twee Belgische kampeerders moesten tijdens hun verblijf in Frankrijk een boom invluchten toen ze werden aangevallen door een everzwijn. Toen ze de hulpdiensten belden, kregen ze ook nog eens een boete voor wildkamperen. Dat schrijft BFMTV.

Twee Belgische toeristen hebben een nogal opmerkelijk verhaal overgehouden aan hun kampeertrip in de omgeving van de Verdon rivier. De twee waren aan het wild kamperen tussen Castellane en Rougon toen ze midden in de nacht aangevallen werden door een everzwijn. De twee schrokken en vluchtten weg. Om aan het wilde zwijn te ontsnappen besloten ze in een drie meter hoge boom te klimmen.

Vanuit de boom belden ze naar de hulpdiensten. Toen die aankwamen was het zwijn nog steeds aanwezig en viel het de boom met de twee Belgische toeristen aan. Na een tijd vluchtte het dier toch weg.

Maar dat betekende niet het einde van verhaal van de twee Belgen. Ze kregen nog een boete van 135 euro voor wild kamperen en nog eens 135 euro voor het stoken van een vuurtje. (sgg)