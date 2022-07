Zorg en Gezondheid sluit woonzorgcentrum Huize Sion in Leuven

Het Agentschap Zorg en Gezondheid sluit het woonzorgcentrum Huize Sion in Leuven. De erkenning wordt ingetrokken omdat het woonzorgcentrum ondanks herhaaldelijke aanmaningen niet aan de erkenningsvoorwaarden en kwaliteitseisen voldoet. Er verblijven momenteel nog drie mensen in het centrum.

“Dit kleinere woonzorgcentrum had enkel een erkenning voor de opvang van ouderen die weinig zorg nodig hebben”, zegt Joris Moonens, woordvoerder van Zorg en Gezondheid. “Bij inspecties stellen we echter vast dat er altijd ook meer zorgbehoevende ouderen verblijven, waarvoor het woonzorgcentrum niet de middelen inzet om hen de gepaste zorg te bieden. Daarnaast zijn er aanhoudende tekorten, zoals een gebrekkig noodoproepsysteem, verpleegkundige handelingen die gebeuren door niet-verpleegkundigen, een onveilig medicatiebeheer… We hebben de uitbaters herhaaldelijk gevraagd deze tekorten aan te pakken, maar ervaarden vaak maar weinig actiebereidheid. We hebben er dus geen vertrouwen in dat deze voorziening naar een structureel goede werking kan evolueren en trekken daarom de erkenning in.”

Het woonzorgcentrum moet ten laatste op 30 september de deuren sluiten. Dat betekent dat er voor de drie bewoners een andere oplossing gezocht moet worden. (sgg)