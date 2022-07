Totaal aantal coronadoden in Verenigd Koninkrijk stijgt tot meer dan 200.000

Er werden in totaal al 200.247 coronadoden geregistreerd door het ONS. Dat cijfer omvat alle sterfgevallen waarbij COVID-19 op de overlijdensakte vermeld staat. Dat kan dan zowel de belangrijkste doodsoorzaak zijn, als een van de factoren die tot het overlijden heeft bijgedragen.

De kaap van de 200.000 overlijdens werd al op 25 juni bereikt. Maar vanwege de tijd die nodig is om de doodsoorzaak te bevestigen, zijn de cijfers nu pas officieel.

Het nieuws over de meer dan 200.000 sterfgevallen komt er op een moment dat het aantal coronabesmettingen en de ziekenhuisopnames opnieuw in de lift zitten in het Verenigd Koninkrijk. Die toename is vooral toe te schrijven aan de omikronvariant BA.2. Het aantal nieuw geregistreerde overlijdens ligt wel nog altijd duidelijk lager dan bij de vorige golven.