20 cent per ingeruild exemplaar: kustgemeente voert statiegeld in op petflessen en blikjes op het strand

Bredene

Zomerse temperaturen, zon, zee, strand… en veel afval. Om de afvalberg van lege flesjes en blikjes op het strand na een zonnige dag te verminderen, voert Bredene een proefproject in met statiegeld. Op drie strandposten krijg je 20 cent per ingeruild blikje of fles terug. Gedurende één maand zal Bredene meten wat het effect is. “Nu moet Vlaanderen volgen”, zegt burgemeester Steve Vandenberghe (Vooruit).