Katrien Verhegge mag aanblijven als topvrouw Agentschap opgroeien, maar krijgt crisismanagers naast zich

De onderzoekscommissie kinderopvang leverde woensdag een eindrapport af met behoorlijk striemende kritiek aan het adres van het agentschap Opgroeien en specifiek aan administrateur-generaal Katrien Verhegge. De commissie vroeg onder meer dat er “dringend” moest ingegrepen worden bij het management om zo het vertrouwen in Kind en Gezin te herstellen. Commissieleden stelden haar positie openlijk in vraag en een ontslag van Verhegge hing in de lucht, maar dat komt er dus niet.

“Ouders moeten er gerust in kunnen zijn dat hun kinderen veilig en kwaliteitsvol worden begeleid en verzorgd in de kinderopvang. En gelukkig is dat meestal zo. Maar wat er gebeurd is in het Sloeberhuisje heeft ons allemaal geraakt. Daarom kwam er een actieplan, en was er een onafhankelijke audit. Nu zijn er bovendien de aanbevelingen van de onderzoekscommissie”, laat Vlaams minister van Welzijn Hilde Crevits in een persbericht weten. “Het verslag van de onderzoekscommissie is vernietigend en legt de pijnpunten in de opvolging van kinderopvang bloot. Alle partijen wijzen op dezelfde problemen onder andere in de organisatie en het management. Er ligt zeer veel werk op de plank.”

“Deze voormiddag heb ik al meer dan twee uur samengezeten met de leidend ambtenaren van Opgroeien en Zorginspectie, want het moet beter, veel beter. Zoals de aanbevelingen heel duidelijk aangeven, is versterking van het management van Opgroeien noodzakelijk. Daarom komt er op mijn vraag een crisismanagementcomité, met externe expertise en bijzondere competenties inzake IT en organisatiebeheersing, dat gezamenlijk de leiding zal opnemen van het agentschap. Zij krijgen de opdracht een performante organisatiestructuur uit te tekenen en door te voeren waarbij ook bijzondere aandacht gaat naar een goede afstemming met Zorginspectie.”

(agy, blg)