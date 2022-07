Bewoners verbouwereerd na explosie van granaten in appartementsgebouw: “Ik heb maar een paar uurtjes geslapen”

Knokke-Heist

Twee ontplofte granaten in de hal van een appartementsgebouw. Neen, niet in Antwerpen, wél in Knokke-Heist. De explosieven werden in de nacht van dinsdag op woensdag in deelgemeente Heist gedropt, terwijl buurtbewoners twee luide knallen hoorden. Een glazen binnendeur vloog aan diggelen, net als een lift. “Alle pistes worden onderzocht”, aldus het parket. De bewoners zijn verbouwereerd.