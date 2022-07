Boris Johnson: “Ik vertrek met opgeheven hoofd”

“Het is absoluut waar dat ik vertrek op een moment dat ik niet heb gekozen”, zei de leider van de Conservatieven. Maar hij was trots op het teamwerk en het leiderschap van zijn ambtstermijn. Hij verwees naar de brexit, de vaccinatiecampagne tegen COVID-19 of de “beslissende rol” van Londen ten opzichte van Oekraïne na de “brutale invasie” van het Rusland van president Vladimir Poetin.

“Binnenkort vertrek ik met opgeheven hoofd”, beklemtoonde Johnson. De hoop dat zijn vertrek het einde van de brexit zou inluiden, werd gemist, vervolgde de premier.

Aan het begin van de sessie speelden zich korte tijd chaotische scènes af. Twee parlementsleden van de Schotse Alba Party riepen luidkeels op tot een onafhankelijkheidsreferendum voor hun landsdeel zonder het woord te krijgen. Spreker Lindsay Hoyle was zichtbaar overstuur en riep “Orde!” en “Hou je mond of ga weg!”, voordat hij de twee parlementsleden uit de zaal stuurde en ze naar buiten liet leiden.

Naar de Conservatieve regering na het vragenuur aankondigde, komt er toch een motie van wantrouwen in het parlement. Het is echter bedoeld om te verwijzen naar het vertrouwen in de regering als geheel en niet alleen in Johnson. De regering had eerder een geplande motie van de Labour-oppositie voor een motie van wantrouwen tegen Johnson geblokkeerd. Johnson wil in functie blijven totdat op 5 september een opvolger is gekozen. De Arbeidspartij wilde hem met de motie dwingen zijn ambt onmiddellijk te verlaten. Het is echter de vraag of hiervoor een meerderheid zou zijn gevonden.

Johnson trad vorige week als partijleider af onder enorme druk van zijn fractie en kabinet. De premier had eerder schandaal na schandaal meegemaakt. Het selectieproces voor een opvolger loopt woensdag verder.