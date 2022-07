In Turkije zijn woensdag delegaties van Rusland, Oekraïne, Turkije en de Verenigde Naties samengekomen om het export van graan te regelen. De ‘graanschuur van de wereld’ is door de oorlog nu al een tijd geblokkeerd en daar wil vooral de VN iets aan veranderen. Maar hebben de onderhandelingen ook kans op slagen? En wat is de rol van Turkije?