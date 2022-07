Met Lang én De Ketelaere aan de aftrap en Jutgla aan het kanon: Club Brugge wint vlot laatste oefenpot

Vier dagen voor de Supercup en het begin van het seizoen oefende Club Brugge tegen FC Utrecht, de nieuwe ploeg van Bas Dost. Die kwam gedag zeggen tegen zijn ex-ploegmaats, maar bleef verder langs de kant. De meest opvallende naam aan de aftrap was Charles De Ketelaere. AC Milan wil hem en omgekeerd wil CDK naar de Italiaanse kampioen. Op oefenstage in Nederland bleef hij uit voorzorg aan de kant tegen Kopenhagen. Woensdag speelde hij wél. Minuten verzamelen in het geval dat zijn transfer nog een aantal weken aansleept. En hij Club dus nog kan helpen tijdens de zomermaanden. Of zelfs langer, als het financieel water tussen de Milanezen en Club te diep blijft.

Jutgla met de ogen dicht

Dat laatste gold ook voor Lang, die ook nog niet meteen weg lijkt. We zien hem minstens nog een aantal weken voor blauw-zwart spelen. Tegen Utrecht deed hij dat snedig en met volle goesting: hij scoorde zelfs de 1-0 met een lage schuiver. Zijn aanvalsbroeder De Ketelaere prijkt dan wel op de Italiaanse voorpagina’s, rond de Nederlandse winger blijft het momenteel stil. Al kan het natuurlijk snel gaan, net als tijdens die oefenpot woensdag. Na 21 minuten was het al 2-0 nadat Viergever in eigen doel scoorde met een aandringende De Ketelaere in de rug. Douvikas milderde op het halfuur.

Hoefkens wisselde na de rust zijn volledige ploeg, en we kregen onder andere het officieuze debuut van Larin. Ook verloren zonen Okereke en Sowah kregen een helft. Scoren deden zij allemaal niet, aanwinst Jutgla lukte dat opnieuw wél twee keer. Een goede actie van Buchanan werd in de 68ste minuut binnen gegleden door de Catalaan. Kort daarna kopte Jutgla opnieuw raak, deze keer na een prima assist van debutant Larin. Jutgla scoort tijdens deze voorbereiding met de ogen dicht: het zou ons verbazen als de ex-Barcelona-spits zondag niet in de basis staat voor de Supercup tegen Gent.

Utrecht had kort voor die twee doelpunten bijna de hele ploeg gewisseld, en dat hielp de Nederlanders dus niet vooruit, al kon Mahi in het slot nog de 4-2 scoren. De laatste oefenpot van deze (korte) voorbereiding eindigde zo op een vlotte zege: goed voor het vertrouwen richting de eerste officiële opdracht dit weekend.

Club Brugge (eerste helft): Mignolet, Odoi, Mechele, Hendry, Meijer, Vormer, Mbamba, Vanaken, Lang, Nusa, De Ketelaere.

Club Brugge (tweede helft): Lammens, Mata, Sylla, Otasowie, Sowah, Audoor, Sandra, Buchanan, Okereke, Jutgla, Larin.

Doelpunten: 13’ Lang 1-0, 21’ Viergever (own) 2-0, 29’ Douvikas 2-1, 68’ Jutgla 3-1, 73’ Jutgla 4-1, 88’ Mahi 4-2.