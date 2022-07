Op half jaar tijd moest rechtbank zich buigen over 2.000 zaken van asielzoekers die van overheid geen opvang kregen

Op een half jaar tijd moest de Brusselse arbeidsrechtbank zich buigen over tweeduizend zaken van asielzoekers die van de overheid geen opvang kregen. Ter vergelijking: in heel 2014 waren dat er maar 21. De asielzoekers kregen praktisch altijd gelijk. “Ongezien”, zegt Kamerlid Theo Francken. “Is dit dan het humaan asielbeleid waarop Vivaldi prat gaat?”

De cijfers bewijzen het, de asielcrisis in ons land loopt volledig uit de hand. Door een gebrek aan opvangplaatsen kon Fedasil niet alle asielzoekers onderdak aanbieden, terwijl die daar wettelijk recht op hebben. Velen nemen dan maar een advocaat in de arm om dat recht af te dwingen. In de eerste zes maanden van 2022 moest de Brusselse arbeidsrechtbank zich uitspreken over tweeduizend zaken. Bijna allemaal kregen ze gelijk van de rechter. Er hangen de Belgische staat pittige dwangsommen boven het hoofd.

Ter vergelijking in 2021 waren er 922 van die verzoekschriften, in 2020 1.249 en in 2014 amper 21. De cijfers komen uit een opiniestuk van Franstalige advocaten aan de Brusselse balie in La Libre, die de Belgische politiek verwijten het niet te nauw te nemen met de Wetstraat. Ze zijn niet mals. “Een aanslag op het internationaal recht”, schrijven ze, “een capitulatie van de staat op het vlak van haar meest fundamentele verplichtingen, het in de steek laten van de zwaksten.”

© BELGA

Kamerlid Theo Francken (N-VA) vroeg de cijfers van het aantal verzoekschriften al meermaals op bij voormalig staatssecretaris voor Asiel en Migratie Sammy Mahdi (CD&V). Hij kreeg altijd nul op het rekest. “Nu komt het van de balie zelf”, zegt hij. “Echt hallucinant, het zijn er nooit zo veel geweest. De regering heeft er een zootje van gemaakt.”

Hij wijst op het tekort aan opvangplaatsen, maar ook op het gebrek aan ontradingscampagnes. “Daar wilde de federale regering niet van weten, omdat het te fors en niet humaan zou zijn. Nu zijn we de tweede grootste aantrekkingspool voor asielzoekers in Europa en slapen mensen op straat. Is dat dan humaan beleid?”

Op voorstel van de nieuwe staatssecretaris Nicole de Moor (CD&V) kondigde de federale regering onlangs aan op korte termijn 750 nieuwe plaatsen te installeren bij Defensie. Of dat voldoende zal zijn, moet nog blijken.

