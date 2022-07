Salah Abdeslam zit terug in hoogbeveiligde Belgische cel

Salah Abdeslam (32) zit na zijn veroordeling tot levenslang in Parijs sinds woensdagochtend terug in een Belgische cel. Hij werd overgebracht naar een afdeling voor geradicaliseerde gevangenen in de gevangenis van Ittre. Daar zit hij op een vleugel met nog vier andere gedetineerden.

Salah Abdeslam is woensdagochtend door een interventieteam opgehaald in de gevangenis van het Franse Fleury-Mérogis en naar de luchthaven gebracht, om uiteindelijk richting België te vertrekken. Eenmaal in ons land werd hij meteen geëscorteerd door zwaarbewapende agenten naar de gevangenis van Ittre. Daar wordt hij opgesloten in afwachting van het grote proces rond de aanslagen in Brussel, dat in oktober van start gaat.

Abdeslam zal niet tussen de gewone gedetineerden zitten, maar wel op de zogenoemde deradex-afdeling voor geradicaliseerde gevangenen die geen contact mogen hebben met anderen, om te voorkomen dat hij hen beïnvloedt met jihadistische gedachten. Op die afdeling zitten in de gevangenis van Ittre momenteel nog vier andere gedetineerden.

In theorie krijgen gedetineerden op een deradex-afdeling hetzelfde regime als gewone gevangenen, en hebben ze dus op hun aparte afdeling ook recht op een wandeling en bezoek. Maar gedetineerden kunnen er ook bijzondere veiligheidsmaatregelen worden opgelegd. Het is nog niet duidelijk onder welk regime Abdeslam precies zal vallen, maar het hoeft weinig twijfel dat justitie weinig risico’s zal willen nemen. In Frankrijk deed de veroordeelde terrorist zijn beklag dat hij in zijn cel 24 uur op 24 werd gefilmd. Hoe streng hij hier gecontroleerd zal worden, is af te wachten.

Na het proces in België wordt hij weer naar Frankrijk gebracht om zijn straf uit te zitten. Wanneer alle veroordelingen definitief zijn, kan hij er juridisch gezien ook voor kiezen om zijn straf uit te zitten in ons land, waar hij opgegroeid is en waar zijn familie woont.