De cirkel is rond: ex-Bruggeling Carlos Bacca keert terug naar Colombia

Het was Club Brugge dat de intussen 35-jarige spits in januari 2012 wegplukte bij Junior FC. De Colombiaan groeide er uit tot een absolute topspits. Bacca was tussen januari 2012 en juni 2013 succesvol bij de Bruggelingen. Hij werd bij blauw-zwart topschutter en Profvoetballer van het Jaar. In 54 wedstrijden voor Club was hij goed voor 31 goals en 15 assists.

Een miljoenentransfer naar FC Sevilla was het gevolg. Nadien volgden nog AC Milan, Villarreal en Granada, waar hij transfervrij mocht vertrekken. In Colombia ondertekende hij een contract voor twee seizoenen.

Bacca won de Europa League drie keer: twee keer met Sevilla (2014 en 2015) en één keer met Villarreal (2021). Hij kwam ook 52 keer voor de Colombiaanse nationale elf uit en was daarin goed voor 16 treffers.