Vlaamse toeristen geëvacueerd door bosbranden in Frankrijk: “We hadden vijf minuten om de camping te verlaten”

Door twee grote bosbranden in de buurt van de Franse stad Bordeaux is al voor ruim 2.700 hectare aan bos verwoest. Ruim 6.500 mensen, onder wie ook meerdere Vlamingen, werden geëvacueerd. “We moesten binnen de vijf minuten onze camping verlaten. We hebben de kinderen en de hond gewekt en zijn onmiddellijk – in onze pyjama – in onze auto gestapt.”