Noord-Korea erkent zelfverklaarde republieken in Oost-Oekraïne

Noord-Korea heeft de pro-Russische zelfverklaarde republieken in het oosten van Oekraïne, Donetsk en Loehansk, erkend. Dat maakten diplomatieke vertegenwoordigers van de “volksrepublieken” woensdag bekend.

De vertegenwoordigers van de Oekraïense separatisten in Moskou verspreidden op Telegram foto’s waarop de Noord-Koreaanse ambassadeur in Rusland, Sin Hong-chol, hun een document overhandigt. Volgens hen gaat het om een brief waarin Pyongyang de onafhankelijkheid van Donetsk en Loehansk formeel erkent. Noord-Korea zelf liet officieel nog niet van zich horen.

Het zou het derde land zijn dat de zelfverklaarde republieken erkent. Rusland was eind februari eerst: het was de voorbode voor de Russische inval in Oekraïne. Eind juni volgde Syrië, een bondgenoot van Moskou.

In een reactie laat Kiev weten dat de diplomatieke betrekkingen met Noord-Korea worden verbroken. “Wij beschouwen deze beslissing als een poging van Pyongyang om de soevereiniteit en territoriale integriteit van Oekraïne te ondermijnen”, zo staat in een verklaring van het Oekraïense ministerie van Buitenlandse Zaken. Het ministerie stelt ook dat de erkenning door Noord-Korea nietig is en geen enkele juridische waarde heeft.