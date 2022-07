Zweedse vrouwen kloppen Zwitserland op EK vrouwenvoetbal en nemen stevige optie op de kwartfinales

Na het gelijkspel in hun openingswedstrijd was Zweden gebrand op eerherstel. Tegen Zwitserland moest er gewonnen worden, wou het nog goede papieren hebben om zich te plaatsen voor de volgende ronde. Toch kwamen de Zweden maar traag op gang. Beide ploegen zochten nadrukkelijk naar een doelpunt, maar tot echt gevaar leidde dat niet.

Het was pas na de pauze dat de wedstrijd opengebroken werd. Na een knappe combinatie kreeg Fridolina Rolfö het leer aangespeeld van Kosovare Asllani. De spits van Barcelona twijfelde niet en bracht haar land op voorsprong.

Lang konden de Zweden echter niet genieten van de voorsprong. Nog geen vijf minuten na de openingstreffer hingen de bordjes alweer in evenwicht. Ramona Bachmann kreeg te veel ruimte en plaatste de bal enig mooi in de hoek. Daarna was het al Zweden wat de klok sloeg. Deze keer was het doelpuntenmaker Rolfö die de rol van aangeefster op zich nam. Hanna Bennison zette vervolgens de 2-1-eindcijfers op het bord.

Zweden neemt zo een stevige optie op de volgende ronde. Voor Zwitserland wordt het na een 1/6 bijzonder lastig.