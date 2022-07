Al drie scoutskampen stilgelegd na uitbraken buikgriep: “Warm weer en laag waterpeil, waarschijnlijk zijn dat de boosdoeners”

Een Tieltse scoutsgroep vertrok vorige week met ruim vijftig leden naar hun kampplaats in de provincie Luxemburg. De jongeren beleefden een toffe tijd, tot enkelen onder hen symptomen van buikgriep vertoonden. “Al snel breidde dat aantal uit. Een twintigtal leden is inmiddels ziek geworden”, vertelt leider Jeff De Weerdt. Er werd een dokter ingeschakeld en via het noodnummer kreeg de groep advies van Scouts en Gidsen Vlaanderen. In samenspraak is beslist om het kamp twee dagen vroeger dan gepland stop te zetten.

Niet enkel de Tieltse scoutsleden kregen last van buikgriep. Ook andere scoutsgroepen kregen de voorbije periode af te rekenen met zieke leden, vooral in Luxemburg. “We kregen al tien meldingen. Drie kampen werden stilgelegd, bij andere groepen bleef het enkel bij ongemakken”, zegt Jan Van Reusel, woordvoerder van Scouts en Gidsen Vlaanderen.

Boosdoeners

Het aantal meldingen is volgens hem merkelijk meer dan normaal. “We hebben gebeld met de ziekenhuizen. De symptomen bij de kinderen uit de verschillende kampen zijn dezelfde. Mogelijk zorgen de warmte en de lage waterstanden voor extra infecties”

De jeugdbeweging stuurde inmiddels een bericht naar de vele afdelingen om hen te informeren en extra aandacht te vragen voor voedselveiligheid. Het federaal voedselagentschap (FAVV) heeft deze zomer nog niet moeten tussenkomen. Het uitzonderlijk warme weer verhoogt wel de risico’s. “Een koelkast is bij dit weer geen overbodige luxe. Groepen die hun voeding en drank niet koel kunnen houden, raden we aan om hulp te zoeken, bijvoorbeeld bij een groep in de buurt met meer middelen”, zegt woordvoerder Liesbeth Van de Voorde.

Andere tips zijn opletten met restjes eten, drinkwater koel houden, de handdoeken regelmatig vervangen en wassen en handhygiëne. “Je deelt de toiletten, gebruikt dezelfde klinken. Handen regelmatig wassen kan veel problemen voorkomen.”

Lage waterstand

Maar de jeugdbeweging wijst vooral naar de lage waterstand. En die houdt zeker extra risico’s in, zegt Katrien Smet van de Vlaamse Milieumaatschappij. “Door heel warm weer kunnen bacteriën gaan woekeren. Zeker in laag water, met minder stroming en een dalend zuurstofgehalte.” Bekend zijn blauwalgen. Die bacteriën kunnen ontstaan door een kadaver van bijvoorbeeld een eend, vissterfte, meststoffen van akkers of zelfs als kleine kinderen hun behoefte doen in het water.

Volgens Smet komen buikgriep en allerlei allergische reacties het vaakst voor als nare gevolgen van zwemmen in vervuild water. Eerder zeldzaam is botulisme. Daarbij kunnen verlammingsverschijnselen in het aangezicht optreden. Het VMM adviseert om alleen te gaan zwemmen in erkende zwemzones. Daar wordt het water wekelijks gecontroleerd. In Vlaanderen zijn er zo’n 90 locaties die momenteel nog allemaal toegankelijk zijn. Zwemmen daarbuiten is volgens Smet nooit een goed idee. “Het houdt risico’s in en je dreigt ook onbedoeld kostbare waterplanten en oevers te beschadigen.”