Vrouw die klacht indiende tegen Franse minister Darmanin gaat in beroep tegen seponering verkrachtingszaak

Darmanin werd in 2017 beschuldigd van verkrachting door Sophie Patterson-Spatz. Ze had hem in 2009 gevraagd om te proberen een veroordeling uit 2004 voor chantage en kwaadwillige oproepen tegen een ex-vriend te vernietigen. Volgens haar verklaringen zou Darmanin zijn steun afhankelijk hebben gemaakt van seksuele gunsten. Darmanin was toen hoofd van de afdeling juridische zaken van de partij UMP, die zich intussen omvormde tot Les Républicains.

Darmanin gaf toe dat hij seksuele contacten had met de vrouw, maar volgens hem had zij daarmee ingestemd. Op vraag van het parket werd uiteindelijk beslist om hem buiten vervolging te stellen. De beschikking met dat besluit werd vrijdag door de onderzoeksrechter ondertekend.

“Mevrouw Patterson wil eindelijk gerechtigheid verkrijgen en betwist met klem de gegrondheid van deze beschikking”, zo reageert advocate Elodie Tuaillon-Hibon woensdag. “Daarom heeft ze mijn kantoor opgedragen in beroep te gaan.”

“Deze procedure heeft te lijden gehad onder de vele valkuilen waarmee nog steeds te veel verkrachtingsklachten in Frankrijk te maken krijgen: seksistische vooroordelen, verkrachtingscultuur of de invloed van mannelijke dominantie”, vervolgt de advocate. “Het had ook te lijden onder een onderzoek dat volledig in het voordeel was van een minister van Binnenlandse Zaken die in functie was op het ogenblik van de procedure”, zo klinkt het nog.