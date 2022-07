ONZE PROGNOSE. KV Mechelen (9e): “Dit wordt een overgangsjaar”

Grootste aanwinst

KV Mechelen grossiert in kwantiteit met reeds negen zomeraanwinsten. De Kakkers trokken enkele namen aan die een belletje doen rinkelen, zoals Julien Ngoy (ex-Eupen) en Boli Bolingoli (ex-Club Brugge). Wanneer zij hun intrinsieke niveau halen, zijn ze absoluut een versterking. Jonas Malede – die overkwam van AA Gent – moet nog groeien in zijn spitsenrol. Daarom kijken we vooral uit naar Jorge Hernandez, een typische vinnige spelmaker (1m70) met vista en vooral: een fraaie linkspoot om naar te kijken. De 21-jarige Amerikaan met Mexicaanse roots vluchtte in het voorjaar weg bij zijn Oekraïense club Tsjornomorets Odessa toen daar de oorlog met Rusland uitbrak.

Jorge Hernandez in het shirt van KV Mechelen. — © BELGA

Grootste verlies

Vinicius Souza ontpopte zich het afgelopen halfjaar tot onmisbare pion op het middenveld. De Braziliaan die tot de Manchester City Group behoort was niet te houden en zet zijn carrière verder bij het Spaanse Espanyol. Niet alleen met Souza’s carrière gaat het voor de wind. Ook Hugo Cuypers kende een absoluut topseizoen met dertien goals en tien assists. Uitmuntende statistieken die hem een transfer naar AA Gent opleverden. De Luikenaar laat een zware erfenis achter voor zijn opvolger(s).

Vinicius Souza trok naar Espanyol. — © EPA-EFE

Waarom de 9de plaats?

Voor KV Mechelen wordt dit een overgangsjaar. Met het vertrek van coach Wouter Vrancken, enkele sterkhouders die andere oorden opzochten of nog zullen opzoeken – denk maar aan Nikola Storm die op een transfer aast – en het uitvallen van basispionnen als Bijker en Mrabti – allebei langdurig out met een knieblessure – zal Malinwa met een heel ander gelaat de competitie aanvatten. KV staat aan het begin van een nieuwe cyclus, het smeden van een nieuwe ploeg vergt tijd. Een rustig seizoen in de middenmoot, om te groeien en jongeren te laten doorbreken zoals trainer Danny Buijs het wil, zou welgekomen zijn.

De reactie: “Ik weet niet hoe snel we ons zullen ontwikkelen”

Coach Danny Buijs reageert. “Of ik kan leven met een negende plaats? Dat durf ik niet te zeggen. Ik ken de andere ploegen voorlopig onvoldoende, en ik weet niet hoe snel wij ons zullen ontwikkelen. KV Mechelen rekende de voorbije jaren op een vaste kern waarvan enkele spelers vertrokken. Hopelijk kunnen we met de nieuwe jongens, die we gelukkig voor langere tijd vastlegden, snel iets gelijkaardigs opbouwen.”