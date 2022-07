ONZE PROGNOSE. KRC Genk (5de): ”Er wordt vooral nog veel beweging verwacht”

Grootste aanwinst

Cyriel Dessers keert terug bij Genk. Maar bij hem houden we een slag om de arm. Blijft hij en, zo ja, brengt hij zijn Feyenoord-vorm mee of wordt het een herhaling van het seizoen 2020-2021? Een dubbeltje op zijn kant. Vandaar: de grootste aanwinst van KRC Genk is Nicolas Castro om de eenvoudige reden dat hij de enige echte versterking is. De 21-jarige Argentijn is de opvolger van Kristian Thorstvedt. In eigen land geldt Castro als een groot talent. Na het afspringen van zijn transfer naar Eintracht Frankfurt zag Genk zijn kans schoon en spendeerde het een stukje - ruim 3 miljoen - van de 10 miljoen die het kreeg voor Thorstvedt, aan de Argentijn. Castro is de zevende Spaanstalige speler in de A-kern. Hij komt over van Newell’s Old Boys, waar ene Lionel Messi in zijn jeugd nog voetbalde. Castro is tweevoetig en scoort behoorlijk vlot.

Cyriel Dessers (m.) is terug te zien in het shirt van Genk. Toch voor even. — © MOOIJ,MARTIN

Grootste verlies

Voorlopig zijn er bij Genk twee vertrekkers: Theo Bongonda, die min of meer naar de uitgang geduwd is, en Kristian Thorstvedt, die onderdak heeft gevonden bij Sassuolo in de Serie A. Het vertrek van de 23-jarige Noorse international is zonder meer een aderlating. Dat bevestigt ook coach Wouter Vrancken: “Ik verlies een goeie speler met persoonlijkheid”, zei die. Klopt. Niet dat Thorstvedt qua intrinsiek talent een topper is. Maar op het veld ging hij voorop in de strijd en in de kleedkamer was hij een voortrekker én sfeermaker. Met 17 goals en 6 assists in 87 wedstrijden waren zijn statistieken ook niet verkeerd. Bij de meeste fans lag hij in de bovenste schuif.

Thorstvedt speelt voortaan in het groen-zwart.

Waarom de 5de plaats?

Vorig seizoen bleef KRC Genk onder de verwachtingen. Het miste play-off 1 en kon ook in play-off 2 geen troostprijs bemachtigen. Het geraakte niet voorbij AA Gent en speelt dus niet Europees. Tot de dag van vandaag onderging de spelerskern weinig veranderingen. Out Bongonda en Thorstvedt, in Castro. Dat is de tussenstand op de zomermercato. Dus trekken we de lijn van vorig seizoen door. Met daarbij een wel heel belangrijke nuance. Het zou ons niet verbazen als de Genkies play-off 1 halen en, wie weet, kunnen meespelen in het titeldebat. Remember het seizoen 2020-2021, toen het bijna gelijk(w)aardige team de beker veroverde en vicekampioen werd. Bovendien verwachten wij voor 6 september, het einde van de mercato, nog veel beweging. Blijven Onuachu, Lucumi, Dessers en wie vervangt hen eventueel? Vragen waarop nu nog geen antwoord te geven is.

Verder zal het ons benieuwen of Wouter Vrancken, in tegenstelling tot zijn voorganger(s), wel het maximum uit de spelersgroep kan halen. De Truienaar heeft bij KV Mechelen een mooi parcours afgelegd. KRC Genk wordt voor hem het groot ingangsexamen bij een topclub. Kan hij in de voetsporen treden van Philippe Clement? Wait and see.